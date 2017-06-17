Ари остается в «Локомотиве» на следующий сезон

Московский «Локомотив» объявил о продлении договора аренды на один год нападающего Ари, права на которого принадлежат «Краснодару».

«Ари, безусловно, усилил атаку команды в минувшем сезоне, поэтому мы рады продолжить сотрудничество. Важно, что Ари не колебался, а выразил желание играть именно за «Локомотив». Ждем от него куража и высокой результативности, продолжать в том же духе», - цитирует официальный клубный сайт президента «Локомотива» Илью Геркуса.

В прошедшем сезоне Ари сыграл за «Локомотив» в 12-ти матчах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.