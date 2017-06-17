Ари: В «Локомотиве» себя чувствую как дома

Нападающий московского «Локомотива» Арии прокомментировал продление аренды в клубе на один сезон.

«Я принял решение еще до завершения сезона, сказал руководству клуба, что хочу остаться здесь. Впереди очень интересный сезон, и я уже жду первого матча со «Спартаком» за Суперкубок. Болельщики приняли меня очень тепло, моя дочка – москвичка, поэтому я чувствую себя как дома. До встречи на стадионе», - приводит слова Ари официальный сайт «Локомотива».

В прошедшем сезоне Ари сыграл за «Локомотив» в 12-ти матчах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.