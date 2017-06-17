Сборная России получит премии от министерства спорта и РФС за победу в Кубке конфедераций

Министр спорта РФ Павел Колобков, рассказал, как вознградят сборную России, если она выиграет Кубок конфедераций.

- Если наши футболисты победят в КК, запланировано ли для них особое вознаграждение?

- Народная любовь! Я думаю, любой спортсмен, выходя на поле, о каких-то финансовых условиях думает в последнюю очередь. Но вообще, конечно, будут премии по линии министерства спорта и по линии РФС, - передает слова Колобкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Первый матч турнира между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00.