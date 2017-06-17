Аркадий Дворкович: Матч с Чили показал, что в сборной России появляются игровые связи
Вице-премьер правительства
России Аркадий Дворкович рассказал о том, чего ждет от выступления национальной
команды на Кубке конфедераций.
«Ждем командного духа, самоотдачи и сыгранности, которую команде прививает главный тренер Станислав Черчесов. По игре с Чили уже было видно, что в команде потихоньку появляются игровые связи, и надеюсь, что в игре с Новой Зеландией это продолжится.
Команде Новой Зеландии объективно труднее, они приехали издалека, и у них был непростой товарищеский матч (против сборной Белоруссии). Мы надеемся и верим в нашу сборную», – приводит ТАСС слова Дворковича.
Напомним, матч Россия – Новая Зеландия пройдет 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция