Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Аркадий Дворкович: Матч с Чили показал, что в сборной России появляются игровые связи

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович рассказал о том, чего ждет от выступления национальной команды на Кубке конфедераций.

«Ждем командного духа, самоотдачи и сыгранности, которую команде прививает главный тренер Станислав Черчесов. По игре с Чили уже было видно, что в команде потихоньку появляются игровые связи, и надеюсь, что в игре с Новой Зеландией это продолжится.

Команде Новой Зеландии объективно труднее, они приехали издалека, и у них был непростой товарищеский матч (против сборной Белоруссии). Мы надеемся и верим в нашу сборную», – приводит ТАСС слова Дворковича.

Напомним, матч Россия – Новая Зеландия пройдет 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Новая Зеландия

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная России получит премии от министерства спорта и РФС за победу в Кубке конфедерацийМинистр спорта РФ Павел Колобков, рассказал, как вознградят сборную России, если она выиграет Кубок конфедераций.Ученые знают, кто победит! Онлайн первого дня КК-17Ученые знают, кто победит! Онлайн первого дня КК-17Сегодня матчем Россия — Новая Зеландия стартует Кубок конфедераций 2017 года. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.Новая Зеландия разгромила Россию на Крестовском (фото, видео)Новая Зеландия разгромила Россию на Крестовском (фото, видео)К счастью, речь про товарищеский матч болельщиков.Перед матчем Германия - Австралия почтят память Гельмута КоляНемецкий футбольный союз направил запрос в ФИФА по поводу проведения минуты молчания перед матчем Германия – Австралия в память о бывшем канцлере ФРГ Гельмуте Коле.Гадание на цифрах. О соперниках сборной России на Кубке конфедерацийГадание на цифрах. О соперниках сборной России на Кубке конфедерацийСтартующий на этой неделе Кубок конфедераций станет первым настоящим испытанием для команды Станислава Черчесова.Игорь Бутман: Надеюсь, что Россия не подкачает с Новой ЗеландиейРоссийский саксафонист и посол Саранска на чемпионате мира Игорь Бутман поделился своими ожиданиями от Кубка конфедераций.Сергей Семак: Задача минимум на Кубке конфедераций – выход из группыСергей Семак: Задача минимум на Кубке конфедераций – выход из группыПосол ЧМ-2018, бывший капитан сборной России Сергей Семак, который сейчас тренирует «Уфу», рассказал об отношении к Кубку конфедераций.Павел Колобков: ФИФА, возможно, даже не ожидала, что мы настолько будем готовы к Кубку конфедерацийМинистр спорта России Павел Колобков рассказал об оценке представителей ФИФА готовности страны к Кубку конфедераций.Россия уже встречалась с Новой ЗеландиейСегодня в матче Кубка конфедераций сборная России сыграет с Новой Зеландией. Начало встречи – в 18.00 (мск).Андре Силва: Роналду настроен очень решительноНападающий сборной Португалии Андре Силва рассказал о настрое партнера Криштиану Роналду на Кубок конфедераций.Павел Колобков: Переговоры по поводу телеправ на ЧМ будут сложными, но все договорятсяМинистр спорта РФ Павел Колобков рассказал о переговорах по поводу телеправ на чемпионат мира-2018.Опрос: разгромит ли Россия Новую Зеландию?17 июня матчем Россия — Новая Зеландия стартует Кубок конфедераций-2017.«Думал, мне суждено умереть молодым». Кто помешает России выиграть матч открытия«Думал, мне суждено умереть молодым». Кто помешает России выиграть матч открытияЭнтони Хадсону 36 лет, и он – самый молодой тренер на Кубке Конфедерации. «Советский спорт» рассказывает, через что ему пришлось пройти.Все верят в Россию и Лева: эксперты ставят на сборныеВсе верят в Россию и Лева: эксперты ставят на сборные«Советский спорт» дает старт новой «Гонке за золотом» - теперь на матчах Кубка конфедерацийУже ясно, кто выиграет Кубок конфедераций. Россия не провалится [полный расклад]Уже ясно, кто выиграет Кубок конфедераций. Россия не провалится [полный расклад]Ученые разработали модель, которая учла все факты и определила: Португалия – чемпион, Россия дойдет до полуфинала.«Спартак» нацелился на супернападающего, а «Арсенал» ждет Роналду (видео)«Спартак» нацелился на супернападающего, а «Арсенал» ждет Роналду (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Кубок конфедераций. Россия - Новая Зеландия. Текстовая трансляция начнется в 18:00Стартовый матч сборной России на Кубке конфедераций против новозеландцев на сайте «Советского спорта».Уорд и Ковалев сделали вес, «Зенит» интересуется форвардом «Барсы», а Слуцкий в восторге от Англии. Главные новости утраУорд и Ковалев сделали вес, «Зенит» интересуется форвардом «Барсы», а Слуцкий в восторге от Англии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра субботы.Евгений Ловчев: Интересно, насколько аутсайдеры отстают от фаворитов?Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – о соперниках на Кубке конфедераций.Евгений Ловчев: В финале Кубка конфедераций вижу Германию и ЧилиЭксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – о фаворитах Кубка конфедераций.
Футбол
Тотти остается работать в «Роме»
Футбол
Игорь Бутман: Надеюсь, что Россия не подкачает с Новой Зеландией
MMA
Шлеменко занимает 17-е место в рейтинге лучших средневесов мира, Биспинг - первый
MMA
Павлович обошел Емельяненко в рейтинге лучших тяжеловесов мира
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Новая Зеландия
Новая Зеландиякалендарьстатистика
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворковичвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости