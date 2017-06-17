Таксист вернул 50 тысяч рублей чилийскому журналисту

Чилийскому журналисту, которого таксист отвез из аэропорта Домодедово в центр Москвы за 50 000 рублей, вернули деньги.

«Гражданину Республики Чили Диего Гаспару Саез Миранде вернули 50 тысяч рублей, потраченные им в такси за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы. Задержанный ранее водитель вернул деньги и принес извинения гостю из Южной Америки», - говорится в заявлении МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что столичный таксист отвез журналиста из Чили от аэропорта Домодедово в центр за 50 000 рублей, тогда как средняя стоимость поездки составляла от 900 до 1500 рублей.

На сотрудника такси заведено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».