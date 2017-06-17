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Болельщики сборной России планируют провести товарищеские матчи с болельщиками Португалии и Мексики

Источник:  ТАССКомментарии

Начальник отдела РФС по безопасности и работе с болельщиками Алексей Толкачев сообщил, что болельщики сборной России планируют провести товарищеские матчи с болельщиками Португалии и Мексики перед играми сборной России с этими командами на Кубке конфедераций.

«Эти матчи позволяют болельщикам познакомиться друг с другом в простой и обыденной обстановке. Они могут поговорить о себе, о жизни, установить какие-то контакты возможной дальнейшей дружбы. Также матчи направлены на то, чтобы показать Россию и города в прекрасном обличии. Сейчас он поиграли в футбол, подучили удовольствие, затем посмотрят большой матч», – приводит ТАСС слова Толкачева.

Напомним, в субботу в Санкт-Петербурге российские болельщики проиграли болельщикам из Новой Зеландии (0:3).

Напомним, матч Россия – Новая Зеландия пройдет 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Новая Зеландия

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Добавим, что Россия и Португалия сыграют 21 июня в Москве, а Россия и Мексика 24 июня в Казани. 

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