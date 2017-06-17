Болельщики сборной России планируют провести товарищеские матчи с болельщиками Португалии и Мексики
Начальник отдела РФС
по безопасности и работе с болельщиками Алексей Толкачев сообщил, что
болельщики сборной России планируют провести товарищеские матчи с болельщиками
Португалии и Мексики перед играми сборной России с этими командами на Кубке
конфедераций.
«Эти матчи позволяют болельщикам познакомиться друг с другом в простой и обыденной обстановке. Они могут поговорить о себе, о жизни, установить какие-то контакты возможной дальнейшей дружбы. Также матчи направлены на то, чтобы показать Россию и города в прекрасном обличии. Сейчас он поиграли в футбол, подучили удовольствие, затем посмотрят большой матч», – приводит ТАСС слова Толкачева.
Напомним, в субботу в Санкт-Петербурге российские болельщики проиграли болельщикам из Новой Зеландии (0:3).
Напомним, матч Россия – Новая Зеландия пройдет 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
Добавим, что Россия и Португалия сыграют 21 июня в Москве, а Россия и Мексика 24 июня в Казани.