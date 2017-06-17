Сборная правительства России провела благотворительный матч против команды артистов в поддержку ветеранов театра и кино, а также приуроченный к старту Кубка конфедераций.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2.

Капитаном команды правительства РФ был вице-премьер Аркадий Дворкович, также в состав сборной вошли министр энергетики Александр Новак, хоккеист Александр Овечкин, бывшие футболисты Марат Махмутов и Владимир Леонченко.

Сборная артистов, за которую играл Артур Смольянинов, также была усилена бывшими футболистами - Олегом Корнауховым и Дмитрием Булыкиным.