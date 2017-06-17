Александр Кержаков: Не сомневаюсь в победе сборной России над Новой Зеландии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил о своей уверенности, что сборная России сумеет победить Новую Зеландию в первом матче группового этапа Кубка конфедераций.

«В отличие от кота Ахилла, я нисколько не сомневаюсь в победе российской команды над Новой Зеландией. Это станет началом нашего выступления на Кубке конфедераций», - цитирует Кержакова RT.

Ранее Кержаков выразил мнение, что сборная России не является фаворитом предстоящего турнира.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).