Алексей Терещенко: Пока не расплатятся с долгами, мы контракты с ООО «ХК «Динамо»-Москва» не подпишем

На специальной пресс-конференции на арене в Парке легенд капитан «Динамо» в прошлом сезоне Алексей Терещенко рассказал о ситуации в клубе.

– Мы три месяца не получаем зарплату, генеральный директор АНО «ОХК «Динамо» Андрей Сафронов говорит, что денег нет. Нам звонили из новой структуры, я разговаривал с ее гендиректором Сергеем Федоровым, он сказал, чтобы мы переписали контракты, но выплатить долги не обещал. Как я понимаю, если его структура – правопреемница прежней, то долги закрывает именно она.

Мой же контракт зарегистрирован в КХЛ от АНО.

Я пытался добиться ответа от руководства КХЛ, звонил приемную Чернышенко. Секретарша ответила, что президент лиги так загружен, что не сможет ответить. А с понедельника он в отпуске.

Деньги не выплачиваются не только нам, игрокам «Динамо», но и фарс-клубу, молодежной команде и школе. Там сидят без зарплаты уже четыре месяца.