Игроки сборной Германии выйдут на матч Кубка конфедераций с Австралией с траурными повязками

Футболисты сборной Германии будут играть в матче группового этапа Кубка конфедераций 2017 года против команды Австралии с траурными повязками в связи с кончиной экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля.

«ФИФА может подтвердить, что сборная Германии будет играть с черными повязками против команды Австралии (в связи со смертью Коля)», - сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе организации.

Коль, которого называли «отцом объединения Германии», скончался накануне, ему было 87 лет.

Матч сборных Германии и Австралии пройдет в понедельник в Сочи.