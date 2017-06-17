Александр Смирнов: Штрейбрехер Воробьев собирает команду

На пресс-конференции игроков «Динамо» выступил руководитель службы безопасности клуба Александр Смирнов.

– Никто из руководства ООО с Сафроновым не встречался. Встречу назначили на час дня в прошлую среду, но она не состоялась, его не приняли. Никакого уголовного дела на Сафронова не заводили. То, что по этому поводу написано в прессе, – ложь. Сафронов готов отдать клуб, но никому это не нужно. Осмотр, проведенный в офисе клуба, незаконный. Опечатали кабинеты директора и лица, который якобы сдавал лед базы в Новогорске в аренду и делил их с Сафроновым.

Это захват клуба, но люди, его захватившие, не знают, что с клубом делать.

Деньги на хоккейный клуб выделяются, но они удерживаются на счетах ЦСД (Центрального совета «Динамо» - прим. ред.), потому что надо вытереть ноги об МВД. Это мое мнение. Как только глава попечительского совета хоккейного клуба Нургалиев потребовал перевести деньги в клуб, началась вся эта возня.

А в этот момент штрейбрейхер Воробьев начинает собирать команду, говорит, что возьмет тех, кто ему нужен. Но ребятам он пока не звонил.