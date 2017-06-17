Александр Еременко: Мой контракт лигой не зарегистрирован, но это сейчас не важно
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Вратарь «Динамо», самый ценный игрок плей-офф-2012, 2013 Александр Еременко на специальной пресс-конференции рассказал о своем статусе.
– Александр, вы продлили контракт с «Динамо»?
– Да, на один сезон. Но он лигой не зарегистрирован. Просто не успели это сделать. Впрочем, сейчас это не важно. Я полностью поддерживаю позицию команды – пока не закроют перед всеми задолженности, играть не буду.
– Когда выходите из отпуска?
– На 6,7 и 8 назначен медосмотр.
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