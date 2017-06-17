Денис Глушаков: Сборная России должна добиться результата

Полузащитник сборной России Денис Глушаков выразил надежду, что сборная России сумеет показать на Кубке конфедераций хороший результат.

«Поддержка болельщиков важна на каждом матче, не только на Кубке конфедераций или Чемпионате мира. У нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол. И мы им за это очень благодарны. Так что мы должны вместе сплотиться и добиваться результата – чтобы не было стыдно за нашу страну.

Кубок конфедераций в народе называют репетицией Чемпионата мира. Во многом так и есть. Это отличная проверка инфраструктуры, стадионов и самих футболистов. Но все же это Кубок, а значит, важные матчи для всех стран-участниц. Кто наши основные соперники? Все сборные, которые приедут в Россию.

Современный футбол – вещь непредсказуемая. Любая команда может выиграть – Исландия это доказала в прошлом году на чемпионате Европы», - приводит слова Глушакова Welcome2018.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).