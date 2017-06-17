Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Денис Глушаков: Сборная России должна добиться результата

Источник:  Welcome2018Комментарии

Полузащитник сборной России Денис Глушаков выразил надежду, что сборная России сумеет показать на Кубке конфедераций хороший результат.

«Поддержка болельщиков важна на каждом матче, не только на Кубке конфедераций или Чемпионате мира. У нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол. И мы им за это очень благодарны. Так что мы должны вместе сплотиться и добиваться результата – чтобы не было стыдно за нашу страну.

Кубок конфедераций в народе называют репетицией Чемпионата мира. Во многом так и есть. Это отличная проверка инфраструктуры, стадионов и самих футболистов. Но все же это Кубок, а значит, важные матчи для всех стран-участниц. Кто наши основные соперники? Все сборные, которые приедут в Россию.

Современный футбол – вещь непредсказуемая. Любая команда может выиграть – Исландия это доказала в прошлом году на чемпионате Европы», - приводит слова Глушакова Welcome2018.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

Матч

Россия - Новая Зеландия

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч Россия - Новая Зеландия?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кубок конфедераций. Россия - Новая Зеландия. Текстовая трансляция начнется в 18:00Стартовый матч сборной России на Кубке конфедераций против новозеландцев на сайте «Советского спорта».Церемония открытия! Онлайн первого дня КК-17Церемония открытия! Онлайн первого дня КК-17Сегодня матчем Россия — Новая Зеландия стартует Кубок конфедераций 2017 года. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.Министр спорта Татарстана: На матче Португалия – Мексика «Казань Арена» будет заполнена на 70%Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил о том, насколько активно болельщики покупают билеты на матч Кубка конфдераций между Португалией и Мексикой.Отпустите таксиста! Он не виноват, что чилиец дал ему 50 тысяч рублей (видео)Отпустите таксиста! Он не виноват, что чилиец дал ему 50 тысяч рублей (видео)Полиция задержала хитрого таксиста, который уехал с полусотней тысяч рублей, которые ему отдал чилийский журналист. Разбираемся в скандале.Аршавин и хиты «Ленинграда». Что происходит до матча-открытия ККАршавин и хиты «Ленинграда». Что происходит до матча-открытия ККС самого утра у стадиона «Санкт-Петербург» футбольный праздник.Игроки сборной Германии выйдут на матч Кубка конфедераций с Австралией с траурными повязкамиФутболисты сборной Германии будут играть в матче группового этапа Кубка конфедераций 2017 года против команды Австралии с траурными повязками в связи с кончиной экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля.Александр Кержаков: Не сомневаюсь в победе сборной России над Новой ЗеландииНападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил о своей уверенности, что сборная России сумеет победить Новую Зеландию в первом матче группового этапа Кубка конфедераций.Сборная правительства России провела благотворительный матч против команды артистовСборная правительства России провела благотворительный матч против команды артистов в поддержку ветеранов театра и кино, а также приуроченный к старту Кубка конфедераций.Болельщики сборной России планируют провести товарищеские матчи с болельщиками Португалии и МексикиНачальник отдела РФС по безопасности и работе с болельщиками Алексей Толкачев сообщил, что болельщики сборной России планируют провести товарищеские матчи с болельщиками Португалии и Мексики перед играми сборной России с этими командами на Кубке конфедераций.Таксист вернул 50 тысяч рублей чилийскому журналистуЧилийскому журналисту, которого таксист отвез из аэропорта Домодедово в центр Москвы за 50 000 рублей, вернули деньги.Аркадий Дворкович: Матч с Чили показал, что в сборной России появляются игровые связиВице-премьер правительства России Аркадий Дворкович рассказал о том, чего ждет от выступления национальной команды на Кубке конфедераций.Сборная России получит премии от министерства спорта и РФС за победу в Кубке конфедерацийМинистр спорта РФ Павел Колобков, рассказал, как вознградят сборную России, если она выиграет Кубок конфедераций.Новая Зеландия разгромила Россию на Крестовском (фото, видео)Новая Зеландия разгромила Россию на Крестовском (фото, видео)К счастью, речь про товарищеский матч болельщиков.Перед матчем Германия - Австралия почтят память Гельмута КоляНемецкий футбольный союз направил запрос в ФИФА по поводу проведения минуты молчания перед матчем Германия – Австралия в память о бывшем канцлере ФРГ Гельмуте Коле.Гадание на цифрах. О соперниках сборной России на Кубке конфедерацийГадание на цифрах. О соперниках сборной России на Кубке конфедерацийСтартующий на этой неделе Кубок конфедераций станет первым настоящим испытанием для команды Станислава Черчесова.Игорь Бутман: Надеюсь, что Россия не подкачает с Новой ЗеландиейРоссийский саксафонист и посол Саранска на чемпионате мира Игорь Бутман поделился своими ожиданиями от Кубка конфедераций.Сергей Семак: Задача минимум на Кубке конфедераций – выход из группыСергей Семак: Задача минимум на Кубке конфедераций – выход из группыПосол ЧМ-2018, бывший капитан сборной России Сергей Семак, который сейчас тренирует «Уфу», рассказал об отношении к Кубку конфедераций.Павел Колобков: ФИФА, возможно, даже не ожидала, что мы настолько будем готовы к Кубку конфедерацийМинистр спорта России Павел Колобков рассказал об оценке представителей ФИФА готовности страны к Кубку конфедераций.Россия уже встречалась с Новой ЗеландиейСегодня в матче Кубка конфедераций сборная России сыграет с Новой Зеландией. Начало встречи – в 18.00 (мск).Андре Силва: Роналду настроен очень решительноНападающий сборной Португалии Андре Силва рассказал о настрое партнера Криштиану Роналду на Кубок конфедераций.
Хоккей
Сергей Федоров: Бюджет ХК «Динамо» позволит достигать высоких спортивных результатов
Футбол
Сын Андрея Тихонова перешел в «Крылья Советов»
Футбол
Тотти остается работать в «Роме»
Футбол
Игорь Бутман: Надеюсь, что Россия не подкачает с Новой Зеландией
все новости
Новая Зеландия
Новая Зеландиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Денис Глушаков
Денис Глушаковвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости