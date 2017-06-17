Станоевич возглавил ПАОК
Источник: ФК ПАОККомментарии
Новым тренером греческого ПАОКа стал сербский специалист
Александар Станоевич. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что контракт подписан на три года. 43-летний
Александар Станоевич ранее тренировал ПАОК, «Маккаби» (Хайфа) и юношескую
сборную Сербии.
В прошлом сезоне ПАОК стал вторым регулярном чемпионате Греции, по итогам
плей-офф стал четвертым и сыграет в квалификации Лиги Европы. Напомним, предыдущим
главным тренером команды был другой серб Владимир Ивич.
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