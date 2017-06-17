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Станоевич возглавил ПАОК

Источник:  ФК ПАОККомментарии

Новым тренером греческого ПАОКа стал сербский специалист Александар Станоевич. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт подписан на три года. 43-летний Александар Станоевич ранее тренировал ПАОК, «Маккаби» (Хайфа) и юношескую сборную Сербии.

В прошлом сезоне ПАОК стал вторым  регулярном чемпионате Греции, по итогам плей-офф стал четвертым и сыграет в квалификации Лиги Европы. Напомним, предыдущим главным тренером команды был другой серб Владимир Ивич.

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