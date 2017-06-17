В Формуле-1 может появиться китайская команда
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Один из китайских консорциумов работает над собственным
проектом в Формуле-1. Об этом сообщает Autosport.
Сообщается, что несмотря
на финансовую поддержку из Китая, коллектив будет базироваться в Великобритании.
Также стало известно, что новое предприятие взяло на борт бывших сотрудников «Манора».
«У некоторых из наших
сотрудников спросили, интересует ли их перспектива начать работу в новой
команде», – заявил руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер.
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