В Формуле-1 может появиться китайская команда

Один из китайских консорциумов работает над собственным проектом в Формуле-1. Об этом сообщает Autosport.

Сообщается, что несмотря на финансовую поддержку из Китая, коллектив будет базироваться в Великобритании. Также стало известно, что новое предприятие взяло на борт бывших сотрудников «Манора».

«У некоторых из наших сотрудников спросили, интересует ли их перспектива начать работу в новой команде», – заявил руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер.