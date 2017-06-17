Стив Айзерман: Надеемся, что Сергачев воспользуется шансом, который мы ему предоставим

Генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман прокомментировал обмен форварда Джонатана Друэна на защитника «Монреаля» Михаила Сергачева.

- Время покажет, кто больше выиграл от этого обмена, но лично я считаю, что мы приобрели хорошего игрока уровня НХЛ на много лет вперед.

У Михаила хорошие физические данные, а также отличные катание и бросок, - подчеркнул он. - Я надеюсь, что он сумеет принести все это с собой во взрослый хоккей. Думаю, что у него есть шанс выходить на лед во всех возможных ситуациях. Очень сложно приобрести игроков, в его случае «проспектов», такого калибра.

Мы надеемся, что Михаилу удастся воспользоваться шансом, который мы ему предоставим. В любом случае, у него есть еще один год в юниорском хоккее в запасе, - приводит слова Айзермана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Сергаче провел 50 игр за «Уинсор Спитфайрз», в которых набрал 43 (10 +33) очка.