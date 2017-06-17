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Джонатан Друэн: До сих пор нахожусь в состоянии шока от обмена в «Монреаль»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Форвард «Монреаля» Джонатан Друэн прокомментировал свой обмен из «Тампы» в «Канадиенс» в обмен на российского защитника Михаила Сергачева.

- Я до сих пор нахожусь в состоянии шока от того, что случилось. Я сам из этих мест, в юности ходил в свитере «Канадиенс» по улицам, смотрел игры «Монреаля» вместе с семьей. Телефонный разговор с моим отцом после обмена был очень приятным, мы оба счастливы. Очевидно, что игра в хоккей в Монреале несет за собой большое давление. Но я франко-канадец и буду чувствовать себя комфортно в этих условиях. Мне такие вещи нравятся, - цитирует Друэна официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в завершившемся сезоне Друэн провел 73 встречи за «Тампу», в которых набрал 53 (21+32) очка.

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