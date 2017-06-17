Макс Ферстаппен: Городская трасса в Баку уникальна
Пилот команды «Ред Булл» Макс
Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что
соревнования пройдут в Баку.
«На мой взгляд, Баку – уникальная
городская трасса за счет наличия очень широких и в то же время одних из самых
узких секций во всем чемпионате. – Допустим, второй сектор в Баку уже, чем
многие повороты в Монако, считавшиеся ранее уже очень узкими.
Проезд по старому городу и мимо
замка представляет собой особый вызов для гонщиков, однако поклонники могут
наслаждаться поистине захватывающими видами. Это моя любимая часть трассы, а на
бесконечной прямой можно немного отдохнуть.
Благодаря расположению
отличного нового отеля прямо рядом с паддоком, в прошлом году я не смог
пройтись по столице. Гонять по старому городу мне нравится, поэтому надо найти
вечерок и выбраться для осмотра других особенностей Баку», - цитирует
Ферстаппена Autosport.
Гран-при Азербайджана пройдет с
23 по 25 июня.