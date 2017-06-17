Макс Ферстаппен: Городская трасса в Баку уникальна

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.

«На мой взгляд, Баку – уникальная городская трасса за счет наличия очень широких и в то же время одних из самых узких секций во всем чемпионате. – Допустим, второй сектор в Баку уже, чем многие повороты в Монако, считавшиеся ранее уже очень узкими.

Проезд по старому городу и мимо замка представляет собой особый вызов для гонщиков, однако поклонники могут наслаждаться поистине захватывающими видами. Это моя любимая часть трассы, а на бесконечной прямой можно немного отдохнуть.

Благодаря расположению отличного нового отеля прямо рядом с паддоком, в прошлом году я не смог пройтись по столице. Гонять по старому городу мне нравится, поэтому надо найти вечерок и выбраться для осмотра других особенностей Баку», - цитирует Ферстаппена Autosport.

Гран-при Азербайджана пройдет с 23 по 25 июня.