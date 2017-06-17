Дуг Уилсон: Мы уважаем Торнтона и Марло, но нам надо вписаться в потолок зарплат
Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Дуг Уилсон прокомментировал ход переговоров о заключении новых контрактах с нападающими команды Джо Торнтоном и Патриком Марло.
- Порой приходится принимать жесткие решения. Мы безмерно уважаем и ценим их. Но есть потолок зарплат, и нам надо в него вписаться. Нам очень повезло, что у нас играли хоккеисты такого уровня. Мы никогда не забудем их вклад в историю клуба. Но нам приходится принимать решения в современных условиях, при нынешней системе, которая дает результат. Они очень многое сделали для клуба, установили определенные стандарты. Мы работаем над этим вопросом и сделаем все, чтобы решение принесло пользу клубу. У них также есть выбор. Они знают, как мы к ним относимся. Мы не раскрываем подробности переговоров, но могу заверить, что они проходят с исключительным уважением друг к другу, - передает слова Уилсона официальный сайт НХЛ.Напомним, что 37-летние форварды «Шаркс» Торнтон и Марло 1 июля получат статус неограниченно свободных агентов.