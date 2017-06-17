Букмекеры считают, что сборная России легко разберется с Новой Зеландией
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на стартовую встречу Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии.
Победа россиян оценивается коэффициентом 1,29, тогда как виктория их соперника идет за 12,36.
За ничью букмекеры предлагают 5,16.
Игра в Петербурге начнется в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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