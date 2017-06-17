Даниэль Риккардо: Трасса в Баку не очень подходит нашему автомобилю
Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от
Гран-при Азербайджана. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.
«В этом году я все-таки хочу
изучить этот город. У нас удобный отель рядом с трассой, но в таких условиях
нельзя почувствовать само место. Отдельно стоит отметить вид с верхних этажей
отеля: из спортзала можно разглядеть весь город вместе с уникальной трассой.
Сама трасса мне нравится, и я с
нетерпением жду, когда еще раз по ней проедусь. Я люблю городские трассы,
однако Баку не очень подходит нашему автомобилю. Тем не менее, случиться здесь
может всё что угодно.
Повороты здесь такие же узкие,
как и кажутся со стороны, а многие и вовсе не похожи ни на один другой из
нашего календаря.
Секция мимо замка –
неповторимая, но крайне сложная, зато на прямой есть время подумать и отдохнуть
от трудных поворотов, требующих полной концентрации», - цитирует Риккардо Autosport.
Гран-при Азербайджана пройдет с
23 по 25 июня.