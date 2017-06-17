Даниэль Риккардо: Трасса в Баку не очень подходит нашему автомобилю

Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.

«В этом году я все-таки хочу изучить этот город. У нас удобный отель рядом с трассой, но в таких условиях нельзя почувствовать само место. Отдельно стоит отметить вид с верхних этажей отеля: из спортзала можно разглядеть весь город вместе с уникальной трассой.

Сама трасса мне нравится, и я с нетерпением жду, когда еще раз по ней проедусь. Я люблю городские трассы, однако Баку не очень подходит нашему автомобилю. Тем не менее, случиться здесь может всё что угодно.

Повороты здесь такие же узкие, как и кажутся со стороны, а многие и вовсе не похожи ни на один другой из нашего календаря.

Секция мимо замка – неповторимая, но крайне сложная, зато на прямой есть время подумать и отдохнуть от трудных поворотов, требующих полной концентрации», - цитирует Риккардо Autosport.

Гран-при Азербайджана пройдет с 23 по 25 июня.