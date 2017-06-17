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Андре Силва: Портрет Роналду на доме в Казани просто великолепен

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Нападающий сборной Португалии Андре Силвы поделился впечатлениями от России.

«Почти все время я провел в отелях, на футбольном поле и в салоне автомобиля, так что полного представления о России у меня не сложилось. Могу сказать, что футбольные поля здесь очень высокого качества и играть на них будет одно удовольствие. Единственное, что мне пока удалось увидеть — это портрет Криштиану Роналду на одном из домов в Казани. Он просто великолепен.

Победа на Кубке конфедераций имеет для нас большое значение, ведь это еще один трофей в копилку сборной и еще один турнир, где мы можем показать, что мы лучше других команд. Я не говорю, что мы фавориты, это далеко не так, но у нас очень амбициозная команда, и мы стремимся к победе.

Чтобы выиграть турнир, мы должны в каждом матче выходить на поле, как на последний бой. Мы должны концентрироваться только на игре и верить друг в друга. Именно это и есть ключ к победе», - цитирует Силву официальный сайт ФИФА.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Матч

Португалия - Мексика

Место и дата

18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Кто выиграет Кубок конфедераций-2017?

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