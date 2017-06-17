Михаил Сергачев: Сделаю все, чтобы получить место в составе «Лайтнинг»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал свой обмен из «Монреаля» в обмен на нападающего Джонатана Друэна.

- Какой-то болельщик пожелал мне удачи в «Тампе». Я ничего не понял. Мой сотовый здесь не работает, и генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен не мог до меня дозвониться. Так что я обо всем узнал из Твиттера.

Я много времени провел в молодежной лиге, многому научился за эти два года. Я думаю, что мне пора играть в НХЛ. Я сделаю все, чтобы получить место в составе «Лайтнинг», - цитирует Сергачева официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Сергачев провел 50 игр за «Уинсор Спитфайрз», в которых набрал 43 (10 +33) очка.