Россия – Новая Зеландия. Джикия и Головин выйдут с первых минут
Стал известен стартовый состав сборной России на матч открытия Кубка конфедераций против сборной Новой Зеландии.
Стартовый состав: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Глушаков, Ерохин, Головин, Полоз, Смолов.
Запасные: Габулов, Гилерме, Кутепов, Смольников, Камболов, Шишкин, Комбаров, Тарасов, Газинский, Канунников, Миранчук, Бухаров.
Напомним, встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин, Головин, Глушаков, Полоз, Смолов
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви, Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас, Барбароузес, Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция