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Фил Хаусли: Просто поражаюсь, какое количество талантов будет у меня в наличии

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Главный тренер «Баффало» стал Фил Хаусли поделился мнением о команде и перспективах на следующий сезон НХЛ.

- Я верю в силу развития. Когда у вас в распоряжении такая молодая команда, наполненная большим количеством талантов, вы не имеете права провалиться. В «Баффало» всегда пропагандировали атакующий быстрый хоккей, который включает в себя участие всех пяти полевых игроков в атакующих действиях. Так что я рассчитываю, что наши защитники будут по полной вовлечены в действия в чужой зоне. Очевидно, это не должно вредить оборонительным действиям, но я все равно убежден, что если мы сможем заставить пятерых игроков бежать вперед, то получим численное преимущество и сумеем использовать это во благо.

Когда я смотрю на состав «Сэйбрз», то просто поражаюсь, какое количество талантов будет у меня в наличии. В этом клубе меня ждет немало интригующих моментов. Осталось только разработать систему, которая будет работать для всех игроков. Но одно я знаю точно - мои ребята будут целиком и полностью нацелены на атаку, даже не сомневайтесь в этом, - рассказал Хаусли NHL.com

Напомним, что 16 июня главным тренером «Баффало» был назначен Фил Хаусли, предыдущие четыре сезона входивший в тренерский штаб «Нэшвилла».

«Баффало» был первым клубом НХЛ во время игровой карьеры Хаусли. «Клинки» выбрали американского защитника под общим шестым номером в первом раунде драфта 1982 года. После этого Хаусли провел в клубе восемь сезонов (1982-1990).

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