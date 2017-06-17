Федор Смолов: Порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой, зрелищной игрой

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).

- Я думаю, самое важное – что мы добились трех очков, что победили в первом матче. Порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой, зрелищной игрой. Но это только первый шаг, - передает слова Смолова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.