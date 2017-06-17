Дмитрий Тарасов: Могли и крупнее обыграть Новую Зеландию

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).

- Я выходил вторым опорником к Глушакову. Мне надо было больше заниматься оборонительными делами, разрушать. Самое главное - добились результата.

- Игрой команды довольны?

- Сейчас сложно сказать, но считаю, что создали много моментов. Можно было и крупнее выиграть.

- Сборная Новой Зеландии ничем не удивила?

- Все, что обсуждали, то и было на поле. Мы были готовы к ее игре, - передает слова Тарасова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.