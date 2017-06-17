Дмитрий Тарасов: Могли и крупнее обыграть Новую Зеландию
Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).
- Я выходил вторым опорником к Глушакову. Мне надо было больше заниматься оборонительными делами, разрушать. Самое главное - добились результата.
- Игрой команды довольны?
- Сейчас сложно сказать, но считаю, что создали много моментов. Можно было и крупнее выиграть.
- Сборная Новой Зеландии ничем не удивила?
- Все, что обсуждали, то и было на поле. Мы были готовы к ее игре, - передает слова Тарасова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.
Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция