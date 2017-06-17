Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Денис Глушаков: Конечно, «Открытие арена» лучше стадиона в Петербурге!

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».

- Как вам стадион, поле? Лучше стало со времени того коллажа?
- Нормально сейчас, я же впервые на этом стадионе.

- Сравните с «Открытие ареной».
- Пока тяжело сравнить.

- «Открытие арена» лучше?
- Конечно. Фантастический стадион наш! - передает слова Глушакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?

«Твой первый шаг в АПЛ!» Черчесов после матча похвалил Федора Смолова

Матч

Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)

Голы

Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)

Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Голосование: Кто выиграет Кубок конфедераций-2017?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Передал игрокам поздравления от ПутинаВиталий Мутко: Передал игрокам поздравления от ПутинаПрезидент РФС Виталий Мутко после победы над Новой Зеландией – о шансах сборной на Кубке конфедераций и проблемах стадиона в Петербурге.Дмитрий Полоз: Ну какая может быть эйфория после победы над Новой Зеландией?Дмитрий Полоз: Ну какая может быть эйфория после победы над Новой Зеландией?Дмитрий Полоз после игры назвал соперника североирландцами, похвалил болельщиков и рассказал, что в следующих играх обязательно забьет.Валерий Непомнящий: Смолов слишком часто играл на партнеров, когда нужно было брать игру на себяБывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал первый матч сборной России на Кубке конфедераций против команды Новой Зеландии (2:0).Защитник сборной Новой Зеландии Диклан Уинн: Я хорошо пробил головой, но Акинфеев - отличный вратарьЗащитник сборной Новой Зеландии Диклан Уинн поделился мнением о поражении от сборной России в матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).Денис Глушаков: На Евро полгола, теперь здесь. Коллекция!Денис Глушаков: На Евро полгола, теперь здесь. Коллекция!Полузащитник сборной России Денис Глушаков, который сделал победный гол в матче открытия Кубка конфедераций, рассказал о деталях эпизода.Александр Бубнов: Ожидал большего от сборной России на фоне самого слабого соперника на турниреФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча между сборными России и Новой Зеландии на Кубке конфедераций. Напомним, что россияне победили со счетом 2:0.Полузащитник сборной Новой Зеландии Марко Рохас: Россияне действовали чуть-чуть умнее насПолузащитник сборной Новой Зеландии Марко Рохас поделился мнением о поражении от сборной России в матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).Полузащитник сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес: Пропустили от сборной России два дешевых голаПолузащитник сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес поделился мнением о поражении от сборной России в матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).Георгий Джикия: Выйти из группы с первого места? Почему бы и нетЗащитник сборной России Георгий Джикия поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).Сергей Анохин: Не нужно принижать силу сборной Новой ЗеландииВице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин считает, что не стоит принижать силу сборной Новой Зеландии, несмотря на поражение от команды России на старте Кубка конфедераций.Алексис Санчес пропустил тренировку сборной Чили перед матчем с Камеруном на Кубке конфедерацийСборная Чили провела тренировку накануне матча Кубка конфедераций против сборной Камеруна. В тренировке не принял участие форвард чилийцев Алексис Санчес.Хонатан дос Сантос: Мы должны сыграть с португальцами «на пятерку»Полузащитник сборной Мексики Хонатан дос Сантос поделился мнением о предстоящем матче против команды Португалии, который состоится в рамках Кубка конфедераций.Юрий Жирков: В конце матча с новозеландцами было небольшое расслаблениеЗащитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).Виталий Мутко: Инфантино очень доволен стадионом в ПетербургеГлава РФС Виталий Мутко поделился мнением о победе сборной России над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).Хуан Карлос Осорио: У Мексики есть хороший шанс на победу над ПортугалиейГлавный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от матча с командой Португалии на групповом этапе Кубка конфедераций.Александр Головин: Об интересе зарубежных клубов сейчас не думаюПолузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).Александр Ерохин: В матче с новозеландцами немного подвернул голеностоп, к Португалии буду готовПолузащитник сборной России Александр Ерохин поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).Борис Игнатьев: Это был лучший матч сборной России при ЧерчесовеБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча команды против сборной Новой Зеландии. Напомним, что россияне победили со счетом 2:0.Александр Самедов: Стадион в Петербурге? Газон специфический и душновато, но сил у меня хватаетПолузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).Дмитрий Полоз: Мандража не было, чувствовали ответственность, но не более тогоНападающий сборной России Дмитрий Полоз поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).
Волейбол
Российские волейболисты обыграли команду США
Футбол
Денис Глушаков: Конечно, «Открытие арена» лучше стадиона в Петербурге!
Футбол
Борис Игнатьев: Это был лучший матч сборной России при Черчесове
Футбол
Португалия обыграла Сербию на молодежном чемпионате Европы
все новости
Новая Зеландия
Новая Зеландиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Денис Глушаков
Денис Глушаковвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости