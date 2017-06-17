Денис Глушаков: Конечно, «Открытие арена» лучше стадиона в Петербурге!

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».

- Как вам стадион, поле? Лучше стало со времени того коллажа?

- Нормально сейчас, я же впервые на этом стадионе.

- Сравните с «Открытие ареной».

- Пока тяжело сравнить.

- «Открытие арена» лучше?

- Конечно. Фантастический стадион наш! - передает слова Глушакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

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