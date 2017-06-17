Нападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд: Сложно сказать, была ли Россия лучше, но соперник доминировал

Нападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд поделился мнением о поражении от сборной России в матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).

- Сборная России использовала свои шансы, а мы нет. Мне сложно сказать, была ли Россия лучше, но соперник доминировал, а еще ему помогали болельщики.

- Как вам стадион?

- Прекрасный! Мне все очень понравилось. В том числе газон, - передает слова Вуда корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.