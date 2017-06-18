Вратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович: Допустили непростительные ошибки, а сборная России тут же наказала
Вратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович поделился мнением о поражении от сборной России в матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).
– Мы упустили отличную возможность. Хотя ценно, что мы не сдались, во втором тайме создавали голевые моменты. Мы начали игру так, как и хотели, в целом все шло по нашему плану. Но потом в нескольких эпизодах мы допустили непростительные ошибки, а сборная России тут же за них наказала.
– Каково вам было справляться с таким давлением атаки сборной России?
– Я же для этого и тренируюсь постоянно, всегда именно этого жду. К сожалению, спасти получилось не во всех эпизодах. Но и мне, и всей нашей команде нужно вынести из поражения от сборной России только позитив.
– Перед началом матча вам пришлось минут пять стоять в центре поля, пока говорил Президент России. Это добавило сложностей?
– Мы знали, что примерно так и будет. Хотя и не думали, что он будет говорить так долго (смеется). Мы старались просто разминаться, не остывать.
– Вы согласны, что Федор Смолов – лучший игрок матча?
– Сложно в сборной России кого-то выделить, там все сыграли здорово. Именно командой. Сборная России точно была хорошо физически, она играла умно. К тому же дополнительное ускорение России придавали свои болельщики, – передает слова Мариновича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.
Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция