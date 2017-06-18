Вратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович: Допустили непростительные ошибки, а сборная России тут же наказала

Вратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович поделился мнением о поражении от сборной России в матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).

– Мы упустили отличную возможность. Хотя ценно, что мы не сдались, во втором тайме создавали голевые моменты. Мы начали игру так, как и хотели, в целом все шло по нашему плану. Но потом в нескольких эпизодах мы допустили непростительные ошибки, а сборная России тут же за них наказала.

– Каково вам было справляться с таким давлением атаки сборной России?

– Я же для этого и тренируюсь постоянно, всегда именно этого жду. К сожалению, спасти получилось не во всех эпизодах. Но и мне, и всей нашей команде нужно вынести из поражения от сборной России только позитив.

– Перед началом матча вам пришлось минут пять стоять в центре поля, пока говорил Президент России. Это добавило сложностей?

– Мы знали, что примерно так и будет. Хотя и не думали, что он будет говорить так долго (смеется). Мы старались просто разминаться, не остывать.

– Вы согласны, что Федор Смолов – лучший игрок матча?

– Сложно в сборной России кого-то выделить, там все сыграли здорово. Именно командой. Сборная России точно была хорошо физически, она играла умно. К тому же дополнительное ускорение России придавали свои болельщики, – передает слова Мариновича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.