Полузащитник сборной Новой Зеландии Марко Рохас: Россияне действовали чуть-чуть умнее нас
Полузащитник сборной Новой Зеландии Марко Рохас поделился мнением о поражении от сборной России в матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).
- Россияне действовали чуть-чуть умнее нас. Соперник создал много хороших моментов, а в некоторых эпизодах нам было трудно справиться с ними. Мы немного поникли из-за того, в каком русле шла игра. Но нам нужно вынести из этого матча правильные уроки, ведь у нас еще впереди две игры. Сейчас сложно понять, почему мы проиграли. Надо посмотреть видео, - передает слова Рохаса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.
Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.
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Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция