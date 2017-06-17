Полузащитник сборной Новой Зеландии Марко Рохас: Россияне действовали чуть-чуть умнее нас

Полузащитник сборной Новой Зеландии Марко Рохас поделился мнением о поражении от сборной России в матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).

- Россияне действовали чуть-чуть умнее нас. Соперник создал много хороших моментов, а в некоторых эпизодах нам было трудно справиться с ними. Мы немного поникли из-за того, в каком русле шла игра. Но нам нужно вынести из этого матча правильные уроки, ведь у нас еще впереди две игры. Сейчас сложно понять, почему мы проиграли. Надо посмотреть видео, - передает слова Рохаса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?