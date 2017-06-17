Нападающий Корян прибыл на просмотр в «Локомотив»

Нападающий Аршак Корян прибыл в расположение «Локомотива» в Австрии, сообщается на официальном сайте железнодорожников.

22-летний воспитанник красно-зеленых в течении пяти дней будет находиться на просмотре, после чего тренерский штаб примет решение о дальнейшем сотрудничестве с игроком.

Напомним, с февраля 2015 года Корян защищал цвета голландского «Витесса». В основном составе этой команды он провел три матча. За вторую команду «Витесса» забил 17 мячей в 40 матчах.

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