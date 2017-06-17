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Спортивный директор «Милана»: Мы готовы обменять Доннарумму на Роналду

Источник:  ASКомментарии

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабельи прокомментировал информацию об интересе мадридского «Реала» к вратарю команды Джанлуиджи Доннарумме. Он отметил, что клуб готов обменять голкипера на форварда Криштиану Роналду.

«Реал» интересуется Доннаруммой? Мы готовы вести переговоры о переходе, если в сделку будет включен Криштиану Роналду», - приводит слова Мирабельи AS.

Ранее стало известно, что Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом». Роналду, в свою очередь, хочет покинуть «Реал» из-за проблем с налогами. Сообщалось, что «Реал» был готов обменять Доннарумму на своего вратаря Кейлора Наваса. Также сегодня стало известно, что «Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Евгению Коноплянке.


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