Спортивный директор «Милана»: Мы готовы обменять Доннарумму на Роналду
Источник: ASКомментарии
Спортивный директор «Милана» Массимилиано
Мирабельи прокомментировал
информацию об интересе мадридского «Реала» к вратарю команды Джанлуиджи
Доннарумме. Он отметил, что клуб готов обменять голкипера на форварда Криштиану
Роналду.
«Реал» интересуется Доннаруммой? Мы готовы
вести переговоры о переходе, если в сделку будет включен Криштиану Роналду», -
приводит слова Мирабельи AS.
Ранее стало известно, что Доннарумма отказался
продлевать контракт с «Миланом». Роналду, в свою очередь, хочет покинуть «Реал»
из-за проблем с налогами. Сообщалось, что «Реал» был готов обменять Доннарумму
на своего вратаря Кейлора Наваса. Также сегодня стало известно, что «Милан»
проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Евгению Коноплянке.
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