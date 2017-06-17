Руй Патрисиу: Роналду всегда сконцентрирован и поможет Португалии несмотря ни на что

Голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу прокомментировал настроение лидера национальной команды Криштиану Роналду перед стартом Кубка Конфедераций.

- Ничего не изменится, Криштиану на 100% сконцентрирован, он является примером для нас. Это замечательный спортсмен, очень важный для всей команды. Он всегда сконцентрирован полностью и обязательно поможет сборной Португалии несмотря ни на что, - передает слова Патрисиу «Р-Спорт».

Напомним, что прокуратура Испании утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллиона евро – в 2014 году. Сам португалец уверен, что он чист перед законом.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.