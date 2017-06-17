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Фернанду Сантуш: Мои ожидания от организации Кубка конфедераций даже превышены

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поздравил Россию со стартом Кубка Конфедераций.

- Хотел бы поздравить Россию со стартом турнира. Все наши требования были выполнены, и мои ожидания от организации даже превышены. Организаторы в России сделали все возможное. Уверен, что турнир будет успешным. Россияне всегда очень добры и гостеприимны. Нам очень хорошо здесь, как и другим командам.

Завтра будет тяжело. Первая игра всегда важна на турнире. Здесь все чемпионы. Это по-настоящему чемпионский турнир. Здесь все претендуют на титул, - передает слова тренера португальцев «Р-Спорт».

Добавим, что свой первый матч на турнире португальцы проведут в воскресенье против сборной Мексики. Встреча пройдет в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
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