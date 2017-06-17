Россия – Новая Зеландия. Вуд и Барбарусес – в стартовом составе
Источник: ФИФА (FIFA)Комментарии
Стал известен стартовый состав сборной Новой Зеландии на матч открытия Кубка конфедераций против сборной России.
Стартовый состав: Маринович, Уинн, Боксолл, Барбарусес, Макглинчи, Вуд, Рохас, Томас, Колвей, Смит, Дюрант.
Напомним, встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин, Головин, Глушаков, Полоз, Смолов
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви, Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас, Барбароузес, Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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