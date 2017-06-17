Фернанду Сантуш: Одна из главных характеристик мексиканской сборной – командная игра

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Мексики в рамках Кубка конфедераций.

- Когда я начал анализировать игру мексиканцев, то заметил, что они очень часто меняют расстановки по полю, но в последних матчах играют с четырьмя защитникам. Конечно, все изменения зависят от оппонентов, очень гибко реагируют на игру соперника. Хотя мы придерживаемся такого же стиля. Одна из главных характеристик мексиканской сборной – командная игра. Мы гордимся быть здесь, в России, мы защищаем честь страны. Что касается давления на нас, то все игроки выступают в лучших чемпионатах, поэтому привычны к такому, - передает слова тренера португальцев «Р-Спорт».

Добавим, что свой первый матч на турнире португальцы проведут в воскресенье против сборной Мексики. Встреча пройдет в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.