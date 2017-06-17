Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Видео дня: Сергея Ковалева рассмешила угроза тренера Андре Уорда

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер Сергей Ковалев рассмеялся, когда от журналиста телеканала HBO узнал о словах тренера своего соперника Андре Уорда Вирджила Хантера.

– Вирджил Хантер обещал, что Андре Уорд нокаутирует вас, - сказал журналист.

Ковалев выждал паузу, а затем рассмеялся и прокомментировал заявление Хантера:

– Да ну? Серьезно? Посмотрим, но кто такой Вирджил Хантер? – ответил Ковалев.

Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе (ранним утром 18 июня по московскому времени).

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. За тот поединок Уорд получил 6 миллионов долларов США, в то время как Ковалев - только два миллиона.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Ковалев – Андре Уорд. ОнлайнСергей Ковалев – Андре Уорд. ОнлайнДо главного поединка 2017 года остается всего несколько часов.14:7 в пользу Уорда. Американские СМИ предсказывают поражение Ковалева14:7 в пользу Уорда. Американские СМИ предсказывают поражение КовалеваАндре Уорд и Сергей Ковалев почти ничего не сделали 19 ноября для того, чтобы определить сильнейшего.«И понеслось. Большая массовая драка». Пять историй из жизни Сергея Ковалева«И понеслось. Большая массовая драка». Пять историй из жизни Сергея Ковалева«Советский спорт» публикует пять историй из автобиографической книги российского боксера Сергея Ковалева «На грани».Уорд и Ковалев сделали вес, «Зенит» интересуется форвардом «Барсы», а Слуцкий в восторге от Англии. Главные новости утраУорд и Ковалев сделали вес, «Зенит» интересуется форвардом «Барсы», а Слуцкий в восторге от Англии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра субботы.Андре Уорд: Когда прессинг в исполнении Ковалева не дает эффекта – он теряется в рингеЧемпион мира по трем версиям в полутяжелом весе Андре Уорд полагает, что у его будущего оппонента Сергея Ковалева есть существенный недостаток.Ковалев не получит фиксированный гонорар за бой с Уордом, американец заработает минимум 6,5 млн $Атлетическая комиссия штата Невада огласила официальные суммы гонораров участников вечера бокса в Лас-Вегасе, который состоится в ночь с 17 на 18 июня.Ковалев и Уорд показали идентичные результаты на официальном взвешивании в Лас-ВегасеЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд и россиянин Сергей Ковалев успешно прошли процедуру официального взвешивания накануне поединка в Лас-Вегасе.«Рассчитываю на нокаут со стороны Сереги». Боксеры – о реванше Уорд – Ковалев«Рассчитываю на нокаут со стороны Сереги». Боксеры – о реванше Уорд – Ковалев«Советский спорт» попросил именитых боксеров дать прогноз на бой года между американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым.Видео дня: Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию с УордомРоссийский боксер Сергей Ковалев и американец Андре Уорд выступили на заключительной официальной пресс-конференции накануне боя.В логове Сфинкса. Почему Андре Уорд – фаворит в реванше с КовалевымВ логове Сфинкса. Почему Андре Уорд – фаворит в реванше с КовалевымРанним московским утром 18 июня состоится вторая и, по всей видимости, заключительная серия противостояния Сергея Ковалева и Андре Уорда.Андре Уорд: Мэйвезер — Макгрегор? Будет круто, если бой состоитсяАмериканский боксер Андре Уорд поделился мнением о поединке между Флойдом Мэйвезером и бойцом ММА Конором Макгрегором, который запланирован на август.Самый дешевый билет на бой Ковалев – Уорд будет стоит 105 долларовБилеты на бой-реванш российского полутяжеловеса Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом находятся в ценовом диапазоне от 105 до 1255 долларов.Андрей Рябинский: Украсть победу во второй раз судьи у Ковалева не смогутГлава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский поделился ожиданиями от второго поединка Андре Уорда с Сергеем Ковалевым.Григорий Дрозд: Уорда надо поставить на местоГригорий Дрозд: Уорда надо поставить на местоИзвестный российский боксер Григорий Дрозд о реванше между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым.Сергей Ковалев: Уорд арендовал мои пояса на Рождество. Рождество закончилосьРоссиянин Сергей Ковалев дал интервью телеканалу HBO накануне своего титульного боя с Андре Уордом.Круши его. Почему Ковалев должен уничтожить УордаКруши его. Почему Ковалев должен уничтожить УордаКорреспондент «Советского спорта» Владислав Усачев – о предстоящем поединке за звание чемпиона мира в полутяжелом весе.Андре Уорд: Я уважаю КовалеваАмериканский боксер Андре Уорд перед боем с Сергеем Ковалевым сообщил, что уважает российского соперника.Сергей Ковалев: Никто не хочет работать с Уордом, многие просили прикончить егоРоссийский боксер Сергей Ковалев заявил, что никто не хочет работать с американским боксером Андре Уордом, многие просили прикончить его.«Он заплатит за все». Ковалев и Уорд прибыли в Лас-Вегас«Он заплатит за все». Ковалев и Уорд прибыли в Лас-ВегасРоссиянин Сергей Ковалев и американец Андре Уорд в среду утром прибыли в Лас-Вегас на предстоящий бойАлексей Тищенко: Для победы Ковалеву нужно сделать больше, чем УордуАлексей Тищенко: Для победы Ковалеву нужно сделать больше, чем УордуПрославленный российский боксер о главном поединке лета.
Футбол
Фернанду Сантуш: Одна из главных характеристик мексиканской сборной – командная игра
Футбол
Россия – Новая Зеландия. Вуд и Барбарусес – в стартовом составе
Футбол
Фернанду Сантуш: Мои ожидания от организации Кубка конфедераций даже превышены
Футбол
Россия – Новая Зеландия. Джикия и Головин выйдут с первых минут
все новости
Вирджил Хантер
Вирджил Хантервсе новости
Андре Уорд
Андре Уордвсе новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости