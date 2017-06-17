Видео дня: Сергея Ковалева рассмешила угроза тренера Андре Уорда

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Сергей Ковалев – Андре Уорд. Онлайн До главного поединка 2017 года остается всего несколько часов.

14:7 в пользу Уорда. Американские СМИ предсказывают поражение Ковалева Андре Уорд и Сергей Ковалев почти ничего не сделали 19 ноября для того, чтобы определить сильнейшего.

«И понеслось. Большая массовая драка». Пять историй из жизни Сергея Ковалева «Советский спорт» публикует пять историй из автобиографической книги российского боксера Сергея Ковалева «На грани».

Уорд и Ковалев сделали вес, «Зенит» интересуется форвардом «Барсы», а Слуцкий в восторге от Англии. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра субботы.

Андре Уорд: Когда прессинг в исполнении Ковалева не дает эффекта – он теряется в ринге Чемпион мира по трем версиям в полутяжелом весе Андре Уорд полагает, что у его будущего оппонента Сергея Ковалева есть существенный недостаток.

Ковалев не получит фиксированный гонорар за бой с Уордом, американец заработает минимум 6,5 млн $ Атлетическая комиссия штата Невада огласила официальные суммы гонораров участников вечера бокса в Лас-Вегасе, который состоится в ночь с 17 на 18 июня.

Ковалев и Уорд показали идентичные результаты на официальном взвешивании в Лас-Вегасе Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд и россиянин Сергей Ковалев успешно прошли процедуру официального взвешивания накануне поединка в Лас-Вегасе.

«Рассчитываю на нокаут со стороны Сереги». Боксеры – о реванше Уорд – Ковалев «Советский спорт» попросил именитых боксеров дать прогноз на бой года между американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым.

Видео дня: Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию с Уордом Российский боксер Сергей Ковалев и американец Андре Уорд выступили на заключительной официальной пресс-конференции накануне боя.

В логове Сфинкса. Почему Андре Уорд – фаворит в реванше с Ковалевым Ранним московским утром 18 июня состоится вторая и, по всей видимости, заключительная серия противостояния Сергея Ковалева и Андре Уорда.

Андре Уорд: Мэйвезер — Макгрегор? Будет круто, если бой состоится Американский боксер Андре Уорд поделился мнением о поединке между Флойдом Мэйвезером и бойцом ММА Конором Макгрегором, который запланирован на август.

Самый дешевый билет на бой Ковалев – Уорд будет стоит 105 долларов Билеты на бой-реванш российского полутяжеловеса Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом находятся в ценовом диапазоне от 105 до 1255 долларов.

Андрей Рябинский: Украсть победу во второй раз судьи у Ковалева не смогут Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский поделился ожиданиями от второго поединка Андре Уорда с Сергеем Ковалевым.

Григорий Дрозд: Уорда надо поставить на место Известный российский боксер Григорий Дрозд о реванше между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым.

Сергей Ковалев: Уорд арендовал мои пояса на Рождество. Рождество закончилось Россиянин Сергей Ковалев дал интервью телеканалу HBO накануне своего титульного боя с Андре Уордом.

Круши его. Почему Ковалев должен уничтожить Уорда Корреспондент «Советского спорта» Владислав Усачев – о предстоящем поединке за звание чемпиона мира в полутяжелом весе.

Андре Уорд: Я уважаю Ковалева Американский боксер Андре Уорд перед боем с Сергеем Ковалевым сообщил, что уважает российского соперника.

Сергей Ковалев: Никто не хочет работать с Уордом, многие просили прикончить его Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что никто не хочет работать с американским боксером Андре Уордом, многие просили прикончить его.

«Он заплатит за все». Ковалев и Уорд прибыли в Лас-Вегас Россиянин Сергей Ковалев и американец Андре Уорд в среду утром прибыли в Лас-Вегас на предстоящий бой