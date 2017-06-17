Видео дня: Сергея Ковалева рассмешила угроза тренера Андре Уорда
Российский боксер Сергей Ковалев рассмеялся, когда от журналиста телеканала HBO узнал о словах тренера своего соперника Андре Уорда Вирджила Хантера.
– Вирджил Хантер обещал, что Андре Уорд нокаутирует вас, - сказал журналист.
Ковалев выждал паузу, а затем рассмеялся и прокомментировал заявление Хантера:
– Да ну? Серьезно? Посмотрим, но кто такой Вирджил Хантер? – ответил Ковалев.
Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе (ранним утром 18 июня по московскому времени).
В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. За тот поединок Уорд получил 6 миллионов долларов США, в то время как Ковалев - только два миллиона.