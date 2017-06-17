Малоимущие граждане РФ и инвалиды смогут бесплатно посетить матчи Кубка конфедераций

Ряд категорий граждан РФ смогут посетить матчи Кубка конфедераций-2017 бесплатно. Об этом сообщает оргкомитет «Россия-2018».

«Малоимущая категория граждан РФ - многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью - получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций-2017. В рамках реализации билетной программы турнира и по согласованию с ФИФА оргкомитет «Россия-2018» инициировал социальную программу помощи для этой категории граждан.

В рамках данной программы в администрации городов и регионов проведения Кубка конфедераций направлены билеты на матчи турнира», - цитирует «Р-Спорт» пресс-службу оргкомитета.

Напомним, сегодня Кубок конфедераций стартует матчем Россия – Новая Зеландия, который пройдет в Санкт-Петербурге.