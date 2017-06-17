Беленов покинул «Уфу»

«Уфа» и вратарь Александр Беленов не стали продлевать контракт, сообщает «Спорт День за Днем».

Напомним, в феврале 31-летний голкипер подписал с «Уфой» соглашение, рассчитанное до 30 мая 2017-го года. По окончании сезона игрок уехал в расположение сборной России, но так и не пробился в «список 23» на Кубок конфедераций. Теперь Беленов находится в статусе свободного агента.

За «Уфу» он провел 11 матчей, в которых пропустил 11 мячей.

Таблица трансферов РФПЛ

