Беленов покинул «Уфу»
Источник: «Спорт день за днем»Комментарии
«Уфа» и вратарь Александр Беленов не стали продлевать контракт, сообщает «Спорт День за Днем».
Напомним, в феврале 31-летний голкипер подписал с «Уфой» соглашение, рассчитанное до 30 мая 2017-го года. По окончании сезона игрок уехал в расположение сборной России, но так и не пробился в «список 23» на Кубок конфедераций. Теперь Беленов находится в статусе свободного агента.
За «Уфу» он провел 11 матчей, в которых пропустил 11 мячей.
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