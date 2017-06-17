Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Полузащитник Дзахов перешел из «Амкара» в «Оренбург»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

28-летний полузащитник «Амкара» Давид Дзахов продолжит карьеру в «Оренбурге».

«Давид находился в системе «Амкара» с 2009 года, но большую часть этого времени футболист провел в клубах ФНЛ, в которые он дважды переходил на правах аренды. В частности, сезон-2016/17 Давид отыграл в ярославском «Шиннике», - сообщается на официальном сайте пермяков. - В составе «Амкара» Дзахов провел 21 матч и забил один гол. Действующий контракт футболиста с клубом был рассчитан еще на один год, но стороны договорились о досрочном расторжении соглашения на условиях, устроивших и «Амкар», и футболиста».

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Форвард «Барселоны» перейдет в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛФорвард «Барселоны» перейдет в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Беленов покинул «Уфу»«Уфа» и вратарь Александр Беленов не стали продлевать контракт, сообщает «Спорт День за Днем».Нападающий Корян прибыл на просмотр в «Локомотив»Нападающий Аршак Корян прибыл в расположение «Локомотива» в Австрии, сообщается на официальном сайте железнодорожников.«СКА-Хабаровск» продлил контракт с полузащитником Казанковым«СКА-Хабаровск» подписал новый контракт с полузащитником Максимом Казанковым, сообщается на официальном сайте клуба.«Крылья Советов» подписали полузащитника Кленкина«Крылья Советов» подписали двухлетний контракт с полузащитником Данилом Кленкиным, который ранее выступал за «Тюмень».Ари: В «Локомотиве» себя чувствую как домаНападающий московского «Локомотива» Арии прокомментировал продление аренды в клубе на один сезон.Ари остается в «Локомотиве» на следующий сезонМосковский «Локомотив» объявил о продлении договора аренды на один год нападающего Ари, права на которого принадлежат «Краснодару».Что нужно «Зениту» для чемпионстваЧто нужно «Зениту» для чемпионстваОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассуждает о том, так ли «Зениту» необходимо усиление состава.Сын Андрея Тихонова перешел в «Крылья Советов»Сын главного тренера «Крылья Советов» Андрея Тихонова бывший защитник «Енисея» Михаил Тихонов стал игроком самарского клуба.Савичев стал первым новичком «СКА-Хабаровска»Полузащитник Константин Савичев подписал контракт со «СКА-Хабаровском».«Зенит» сыграет с ЦСКА и «Лудогорцем» на сборе в АвстрииСоперниками «Зенита» в товарищеских матчах на сборе в Австрии станут болгарские клубы ЦСКА и «Лудогорец».Дмитрий Богаев: Жду много шуток от Дзюбы. Он просто так от меня не отстанетЗащитник «Зенита» Дмитрий Богаев поделился впечатлениями от возвращения в петербургский клуб.«Ростов» погасил долги по премиальнымКак стало известно «Советскому спорту», «Ростов» расплатился с футболистами по премиальным за сезон 2016/2017.Павел Голышев перешел в «Крылья Советов»Бывший игрок «Томи Павел Голышев официально стал игроком «Крыльев Советов».Артур Нигматуллин: Пришел в «Амкар» из-за ГаджиеваГолкипер «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал о причинах своего перехода в «Амкар».«Зенит» намерен купить форварда «Барселоны»«Зенит» начал переговоры с «Барселоной» о переходе форварда Мунира Эль-Хаддади, сообщает Lenta.ru.Коджаман назначен главным тренером «Фенербахче»Новым главным тренером турецкого «Фенербахче» назначен Айкут Коджаман.Юрий Калитвинцев: «Динамо» предстоит много работатьГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился мнением о победе в контрольном матче над болгарским «Черноморцем».«Амкар» подтвердил подписание контракта с СиваковымЗащитник Михаил Сиваков стал игроком «Амкара», сообщает официальный сайт клуба.Дирар стал игроком «Фенербахче»Бывший полузащитник «Монако» Набиль Дирар официально стал игроком турецкого «Фенербахче».
Футбол
Фернанду Сантуш: Одна из главных характеристик мексиканской сборной – командная игра
Футбол
Россия – Новая Зеландия. Вуд и Барбарусес – в стартовом составе
Футбол
Фернанду Сантуш: Мои ожидания от организации Кубка конфедераций даже превышены
Футбол
Россия – Новая Зеландия. Джикия и Головин выйдут с первых минут
все новости
Оренбург
Оренбургкалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Давид Дзахов
Давид Дзаховвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы