Полузащитник Дзахов перешел из «Амкара» в «Оренбург»

28-летний полузащитник «Амкара» Давид Дзахов продолжит карьеру в «Оренбурге».

«Давид находился в системе «Амкара» с 2009 года, но большую часть этого времени футболист провел в клубах ФНЛ, в которые он дважды переходил на правах аренды. В частности, сезон-2016/17 Давид отыграл в ярославском «Шиннике», - сообщается на официальном сайте пермяков. - В составе «Амкара» Дзахов провел 21 матч и забил один гол. Действующий контракт футболиста с клубом был рассчитан еще на один год, но стороны договорились о досрочном расторжении соглашения на условиях, устроивших и «Амкар», и футболиста».

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