Симон Энеруд: Было тяжело покидать команду, но я рад, что получил возможность сделать следующий шаг в своей карьере

Форвард «Сочи» Симон Энеруд, ранее выступавший в чемпионате Швеции, рассказал о своем переходе.

- У меня был действующий контракт с ХВ-71, было тяжело покидать команду, но я рад, что получил возможность сделать следующий шаг в своей карьере. Очень приятно стать частью хоккейного клуба «Сочи».

Что знал о России и этом городе? Я смотрел Олимпийские игры, когда они проходили в Сочи. Знаю, что это очень красивый город. Также я общался с Оскаром Фантенбергом и Андре Петерссоном, они рассказывали о команде и городе.

Чемпионат мира? Конечно, для меня было бы честью сыграть за сборную Швеции, но в этом году была очень большая конкуренция за место в составе. Единственное, что я могу сделать – играть лучше, - передает слова форварда официальный сайт «Сочи».

Напомним, что 28-летний форвард перешел в «Сочи» 30 мая. В составе своего родного клуба ХВ-71 дважды выигрывал национальный чемпионат Швеции. Триумфальным для него выдался прошедший сезон: к золотым медалям шведской SHL Симон добавил приз имени Стефана Лива – награда самому ценному игроку плей-офф.

Добавим, что в регулярном чемпионате сезона 2016/17 нападающий набрал 29 (14+15) очков в 37-ми играх при показателе «плюс 13». А за 16 матчей плей-офф Симон забросил 10 шайб и сделал 3 голевые передачи, став лучшим снайпером розыгрыша кубка.