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Большинство читателей «Советского спорта» считает, что Россия обыграет Новую Зеландию в один-два мяча

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоится стартовый матч Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. «Советский спорт» провел опрос читателей по поводу результата игры.

По мнению большинства читателей нашего сайта, сборная России в этом матче одержит победу. Самым популярным стал вариант с победой россиян в один мяч, который набрал 703 голоса (28,5%). На втором месте победа России в два мяча – 584 голоса (23,7%). 161 голос набрал вариант с крупной победой россиян (6,5%). Вместе с тем, 302 человека (12,%) считают, что победу одержат новозеландцы. 

Матч

Россия - Новая Зеландия

Состав

Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин, Головин, Глушаков, Полоз, Смолов

Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви, Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас, Барбароузес, Вуд, Томас

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч Россия - Новая Зеландия?

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