Большинство читателей «Советского спорта» считает, что Россия обыграет Новую Зеландию в один-два мяча
Сегодня состоится стартовый матч Кубка конфедераций между
сборными России и Новой Зеландии. «Советский спорт» провел опрос читателей по поводу результата игры.
По мнению большинства читателей нашего сайта, сборная России в этом матче одержит победу. Самым популярным стал вариант с победой россиян в один мяч, который набрал 703 голоса (28,5%). На втором месте победа России в два мяча – 584 голоса (23,7%). 161 голос набрал вариант с крупной победой россиян (6,5%). Вместе с тем, 302 человека (12,%) считают, что победу одержат новозеландцы.
Матч
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин, Головин, Глушаков, Полоз, Смолов
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви, Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас, Барбароузес, Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция