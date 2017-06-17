Фернанду Сантуш: Шумиха вокруг Роналду? Осторожнее относитесь к сплетням

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш - о Роналду и гостеприимстве России.

- Во-первых, хочу поблагодарить представителей России и весь русский народ за организационную поддержку. Все наши требования и ожидания были выполнены. Я третий раз в России – и каждый раз организаторы делали все возможное. Поэтому я полностью уверен, что это будет очень успешный турнир. Русские – добродушные, гостеприимные люди. Думаю, это почувствуют и другие гости соревнований.

- В СМИ сообщают о том, что Роналду могут обвинить в неуплате налогов. И из-за этого он может покинуть «Реал». Как на него и всю команду влияют такие новости?

- Никак. Для нас ничего не изменится. Роналду сконцентрирован на турнире на сто процентов. Он пример для всех нас – и по игре, и по той поддержке, которую он оказывают другим игрокам. Знаю Криштиану много лет. Я был последним его тренером в Португалии, когда он в 18 лет уезжал в Англию. И могу гарантировать, что это человек с крепким характером и настоящей честностью. Поэтому нужно максимально осторожно подходить к первоисточникам информации, к этим сплетням.