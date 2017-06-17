Джордж Макфи: «Вегас» собирается выбрать лучших игроков на драфте

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи поделился ожиданиями от предстоящего драфта НХЛ.

- Мы собираемся выбрать лучших игроков из возможных. В существующих командах порой сказывается фактор слабости той или иной позиции, исходя из чего и делается выбор. На нас подобного влияния не оказывается. Мы просто возьмем игроков, которые на наш взгляд являются лучшими, - передает слова Макфи официальный сайт НХЛ.

Напомним, что победителем апрельской драфт-лотереи стал «Нью-Джерси», право второго выбора досталось «Филадельфии», а третьего - «Далласу». «Питтсбург» будет выбирать последним, так как стал обладателем Кубка Стэнли. «Нэшвиллу», как финалисту, достался 30-й номер.

Драфт НХЛ 2017 года пройдет в United Center в Чикаго. Первый раунд состоится 24 июня (2:00 мск), а раунды со второго по девятый - 24 июня (17:00 мск).