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Боб Лоуз: Уверен, что у «Вегаса» получится выбрать игрока, вокруг которого можно что-то создать

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Помощник директора по работе с игроками клуба «Вегас Голден Найтс» Боб Лоуз поделился ожиданиями от предстоящего драфта НХЛ.

- Мы все начинаем с чистого листа, лучше и не придумаешь. На драфте мы будем смотреть не только на хоккейные навыки, но и на человеческие, чтобы построить клубную культуру с людьми, которые нам подходят. Это крайне важно. В существующих командах эта культура уже выстроена, и новые игроки встраиваются в нее. Мы же только начнем ее создавать.

Я уверен, что у нас получится выбрать хорошего игрока, вокруг которого можно что-то создать, и который станет частью выкладываемой нами мозаики, - передает слова Лоуза официальный сайт НХЛ.

Напомним, что победителем апрельской драфт-лотереи стал «Нью-Джерси», право второго выбора досталось «Филадельфии», а третьего - «Далласу». «Питтсбург» будет выбирать последним, так как стал обладателем Кубка Стэнли. «Нэшвиллу», как финалисту, достался 30-й номер.

Драфт НХЛ 2017 года пройдет в United Center в Чикаго. Первый раунд состоится 24 июня (2:00 мск), а раунды со второго по девятый - 24 июня (17:00 мск).

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