Россия в овертайме уступила Бельгии на женском Евробаскете
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч группового турнира женского чемпионата Европы по баскетболу между
сборными России и Бельгии завершился победой бельгиек в овертайме. Итоговый
счет матча - 76:75 в пользу бельгийской
команды.
Отметим, что по ходу матча россиянки уступали соперницам в
19 очков, но в итоге смогли перевести матч в овертайм. В составе россиянок самой результативной стала
Эпифания Принс, которая набрала 17 очков. У бельгиек 23 очка набрала Эмма
Миссеман.
После двух туров сборная России с тремя очками занимает
второе место в группе D.
У Бельгии четыре очка и первое место.
Баскетбол. Чемпионат Европы
Женщины
Прага (Чехия)
Группа D
2-й тур
Россия – Бельгия – 75:76 (ОТ)
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