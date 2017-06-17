Россия в овертайме уступила Бельгии на женском Евробаскете

Матч группового турнира женского чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Бельгии завершился победой бельгиек в овертайме. Итоговый счет матча - 76:75 в пользу бельгийской команды.



Отметим, что по ходу матча россиянки уступали соперницам в 19 очков, но в итоге смогли перевести матч в овертайм. В составе россиянок самой результативной стала Эпифания Принс, которая набрала 17 очков. У бельгиек 23 очка набрала Эмма Миссеман.

После двух туров сборная России с тремя очками занимает второе место в группе D. У Бельгии четыре очка и первое место.

Баскетбол. Чемпионат Европы

Женщины

Прага (Чехия)

Группа D

2-й тур

Россия – Бельгия – 75:76 (ОТ)