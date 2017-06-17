Алексей Солосин: Плохо, что некоторые люди развалили «Томь»

Новичок «Анжи» вратарь Алексей Солосин рассказал, как он оказался в махачкалинском клубе.

- Вариант с «Анжи» возник сразу после окончания сезона?

- Насколько я помню, мой агент еще зимой сказал, что есть возможность перейти в «Анжи». Как только в Томске началась чехарда и футболисты стали покидать команду, я сразу ответил, что остаюсь до конца сезона и никуда переходить не буду. Ну а по завершению чемпионата вновь появился вариант перехода в Махачкалу. Тем более в «Анжи» главный тренер - Александр Григорян, я с ним работал в «СКА-Энергии». Не жалею, что выбрал в пользу Дагестана.

- А о Томске жалеешь? Все-таки три сезона отыграл за команду.

- Ну как не жалеть!? Томск для меня стал родным городом. Я нигде так долго не оставался. Это если не считать спартаковскую спортшколу, где занимался десять лет. И не только мне нравилось, но и жене, и дочери. Команда, коллектив, руководство – все было на уровне. Плохо, что некоторые люди развалили команду. Я надеюсь, что в «Томи» все наладится и может быть я еще когда-нибудь окажусь в Томске.