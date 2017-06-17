Первый гол на Кубке конфедераций забил в свои ворота новозеландец Боксолл
Полузащитник сборной России Денис Глушаков стал автором первого мяча на Кубке конфедераций-2017 в матче-открытии турнира.
Футболист «Спартака» отличился на 31-й минуте, но гол был записан на новозеландского защитника Майкла Боксолла, который коснулся мяча прежде чем тот залетел в ворота.
К 35-й минуте матча сборная России обыгрывает Новую Зеландию со счетом 1:0. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
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