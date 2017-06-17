Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Первый гол на Кубке конфедераций забил в свои ворота новозеландец Боксолл

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник сборной России Денис Глушаков стал автором первого мяча на Кубке конфедераций-2017 в матче-открытии турнира.

Футболист «Спартака» отличился на 31-й минуте, но гол был записан на новозеландского защитника Майкла Боксолла, который коснулся мяча прежде чем тот залетел в ворота.

К 35-й минуте матча сборная России обыгрывает Новую Зеландию со счетом 1:0. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Геннадий Орлов: Видно, что сборная России прогрессирует, прошлый состав был трусоватИзвестный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о составе сборной России на Кубке конфедераций – 2017.Букмекеры отдают сборной Португалии предпочтение перед МексикойБукмекерские конторы выставили котировки на встречу между сборными Португалии и Мексики на групповом этапе Кубка конфедераций.Бенжамен Муканджо: Игроки сборной Камеруна знают, что такое зима, что такое лето, мы адаптируемсяКапитан сборной Камеруна по футболу Бенжамен Муканджо в преддверии матча Кубка конфедераций против сборной Чили поделился мнением о сопернике.Уго Брос: Мы знаем, как сильно нападение сборной ЧилиГлавный тренер сборной Камеруна Уго Брос в преддверии матча Кубка конфедераций против сборной Чили поделился мнением о сопернике.Полоз, Миранчук и игра в бир-понг. Как болельщики развлекались перед стартом ККПолоз, Миранчук и игра в бир-понг. Как болельщики развлекались перед стартом ККФутбольное караоке, метание мячиков в пивные стаканы и спокойный проход – перед матчем-открытия Кубка конфедераций было спокойно и весело.Россия - Новая Зеландия. Болельщики сборной России устроили перфоманс на матче-открытии ККНа матче открытия Кубка конфедераций болельщики устроили перфоманс на трибунах стадиона «Санкт-Петербург».Глушаков забил или был автогол? Онлайн первого дня КК-17Глушаков забил или был автогол? Онлайн первого дня КК-17Сегодня матчем Россия – Новая Зеландия стартует Кубок конфедераций 2017 года. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.Кубок конфедераций. Россия – Новая Зеландия (1:0). ОнлайнКубок конфедераций. Россия – Новая Зеландия (1:0). ОнлайнСтартовый матч сборной России на Кубке конфедераций против новозеландцев на сайте «Советского спорта».Фернанду Сантуш: Шумиха вокруг Роналду? Осторожнее относитесь к сплетнямГлавный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш - о Роналду и гостеприимстве России.Большинство читателей «Советского спорта» считает, что Россия обыграет Новую Зеландию в один-два мячаСегодня состоится стартовый матч Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. «Советский спорт» провел опрос по поводу результата игры.Малоимущие граждане РФ и инвалиды смогут бесплатно посетить матчи Кубка конфедерацийРяд категорий граждан РФ смогут посетить матчи Кубка конфедераций-2017 бесплатно. Об этом сообщает оргкомитет «Россия-2018».Фернанду Сантуш: Одна из главных характеристик мексиканской сборной – командная играГлавный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Мексики в рамках Кубка конфедераций.Россия – Новая Зеландия. Вуд и Барбарусес – в стартовом составеСтал известен стартовый состав сборной Новой Зеландии на матч открытия Кубка конфедераций против сборной России.Фернанду Сантуш: Мои ожидания от организации Кубка конфедераций даже превышеныГлавный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поздравил Россию со стартом Кубка Конфедераций.Россия – Новая Зеландия. Джикия и Головин выйдут с первых минутСтал известен стартовый состав сборной России на матч открытия Кубка конфедераций против сборной Новой Зеландии.Руй Патрисиу: Роналду всегда сконцентрирован и поможет Португалии несмотря ни на чтоГолкипер сборной Португалии Руй Патрисиу прокомментировал настроение лидера национальной команды Криштиану Роналду перед стартом Кубка Конфедераций.Андре Силва: Портрет Роналду на доме в Казани просто великолепенНападающий сборной Португалии Андре Силвы поделился впечатлениями от России.Букмекеры считают, что сборная России легко разберется с Новой ЗеландиейБукмекерские конторы выставили котировки на стартовую встречу Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии.Министр спорта Татарстана: На матче Португалия – Мексика «Казань Арена» будет заполнена на 70%Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил о том, насколько активно болельщики покупают билеты на матч Кубка конфдераций между Португалией и Мексикой.Отпустите таксиста! Он не виноват, что чилиец дал ему 50 тысяч рублей (видео)Отпустите таксиста! Он не виноват, что чилиец дал ему 50 тысяч рублей (видео)Полиция задержала хитрого таксиста, который уехал с полусотней тысяч рублей, которые ему отдал чилийский журналист. Разбираемся в скандале.
Футбол
Полузащитник Ткачев прибыл в расположение ЦСКА (фото)
Баскетбол
Россия в овертайме уступила Бельгии на женском Евробаскете
Футбол
Фернанду Сантуш: Шумиха вокруг Роналду? Осторожнее относитесь к сплетням
Футбол
Большинство читателей «Советского спорта» считает, что Россия обыграет Новую Зеландию в один-два мяча
все новости
Новая Зеландия
Новая Зеландиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Денис Глушаков
Денис Глушаковвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости