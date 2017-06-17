Полузащитник Ткачев прибыл в расположение ЦСКА (фото)

Полузащитник Сергей Ткачев прибыл в расположение ЦСКА, который находится на сборе в Австрии.

«Сергей Ткачев прибыл в расположение ЦСКА в Австрии и будет тренироваться с основным составом до завершения переговоров о трансфере», - сообщает официальный твиттер армейцев.

В прошедшем сезоне Ткачев выступал на правах аренды за «Крылья Советов». В 20 матчах чемпионата России он забил два мяча.

Сергей Ткачёв прибыл в расположение #ЦСКАвАвстрии и будет тренироваться с основным составом до завершения переговоров о трансфере pic.twitter.com/Vhc2634obk — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 17 июня 2017 г.

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